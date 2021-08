Spider-Man - No Way Home : la bande-annonce fait vibrer la toile

La publication ce mardi 24 août, de la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home a propulsé le hashtag #SpiderManNoWayHome en tête des tendances sur Twitter.

Sans compter ses différentes apparitions dans les divers films de l’univers des super-héros Marvel, Spider-Man : No Way Home est le troisième volet dédié aux aventures de l’homme-araignée sous les traits de Tom Holland.

Les fans n’ont pas fini de guetter les prochaines bandes-annonce...

Spider-Man : No Way Home, de Jon Watts, avec Tom Holland et Zendaya sort en salle le 15 décembre prochain.