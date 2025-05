Star Academy : l’album d’Héléna certifié disque d’or

2025 est une très belle année pour Héléna! Révélée au grand public par la promotion 2023 de la Star Academy, la jeune belge a sorti au mois de mars dernier son premier album, « Hélé ». Un opus qui aborde des thèmes variés et profonds comme les relations amoureuses, les stéréotypes de genre et l’acceptation de soi. Porté par des titres forts comme « Summer Body », « Mauvais garçon » et « Aimée pour de vrai », il s’est vendu à plus de 50 000 exemplaires, qui lui valent aujourd'hui d’être certifié disque d’or en France et en Belgique.

Héléna travaille-t-elle déjà à un second album ? Peut-être… Seule certitude, la chanteuse est actuellement en tournée. Elle sera à Orléans le 7 novembre, à Angers, le 14, le 12 décembre au Mans ou encore à Bordeaux le 19 décembre.