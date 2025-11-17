Stream for Humanity : 1,6 millions d'euros récoltés contre la faim dans le monde

Après une première édition historique qui a permis de récolter 3,5 millions d'euros pour Médecins Sans Frontières, Stream for Humanity est revenu pour une deuxième édition. Organisé par Amine ("AmineMaTué"), l'événement se déroulait du 14 au 16 novembre, en streaming sur Twitch, avec en point d'orgue un match de football caritatif au stade Jean-Bouin à Paris, stade actuel du Paris Football Club (PFC). Un événement qui vise à mobiliser la communauté d'internet autour d'un objectif commun : combattre la faim et la précarité alimentaire, en soutenant notamment ces associations.

Parmi les streamers engagés : Squeezie, Inoxtag, Michou, Maghla, Gotaga, Kameto et bien d'autres. Ce rassemblement de talents du web s'inscrit également dans une logique de solidarité. Chacun s'implique à sa façon, sessions jeux, échanges, défis en live... toutes les méthodes sont bonnes pour encourager les dons. Dons qui seront ensuite reversés à Médecins Sans Frontières, pour soutenir les populations touchées par des crises humanitaires au Soudan, en Palestine, en République Démocratique du Congo ou au Nigeria. Mais cette année, le Secours Populaire rejoint l'aventure, les dons serviront donc aussi à lutter contre la pauvreté et la précarité alimentaire en France. Une action double : apporter des soins aux populations les plus fragiles à l'international, tout en soutenant des citoyens en difficulté dans l'Hexagone.

Un impact déjà concret

Lors de la première édition, 3,4 millions d'euros avaient déjà été récoltés, un record pour un événement caritatif en ligne en France. Cette année aussi, Stream for Humanity a massivement mobilisé. La cagnotte en ligne disponible sur le site de l'événement indique un montant supérieur à 1,6 millions d'euros en un peu plus de 48 heures. Une somme qui permettra de financer les missions médicales d'urgence, de distribuer des colis alimentaires et de soutenir des familles en grande difficulté en France comme à l'international. Pour les associations bénéficiaires, l'initiative représente un véritable coup de pouce avec des fonds qui peuvent être directement utilisés sur le terrain.