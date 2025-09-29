Super Bowl 2026 : on connait l'artiste qui assura le show de la mi-temp le 8 février

Il sera le premier artiste latino à assurer seul le show de la mi-temps du Super Bowl, le 8 février 2026. La superstar portoricaine du reggaeton, Bad Bunny, sera donc le nouvel artiste à assurer l'Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, lors de la finale de foot américain qui se déroulera au Levi's Stadium de Santa Clara, en Californie.

Plusieurs rumeurs courraient ces derniers temps sur le fait que Taylor Swift et Adele avaient décliné l'offre de se produire pour cette édition 2026.

Pas de concerts aux États-Unis

Cette annonce de Bad Bunny arrive alors que le chanteur avait annoncé, il y a quelques semaines, renoncer à faire passer sa tournée mondiale aux États-Unis. La raison : la crainte de voir l'ICE, l'agence américaine chargée de l'immigration faire des descentes à la sortie de ses concerts.

Cette date en tout cas au show du Super Bowl s'inscrit dans une année de succès pour Bad Bunny. Son septième album paru en janvier dernier, Debí Tirar Más Fotos (J'aurais dû prendre plus de photos) a connu un succès mondial. Les billets pour sa tournée mondiale, qui passera par Marseille et Paris en juillet 2026, se sont vendus comme des petits pains. Lot de consolation pour ceux qui n'auraient pas leur billet, ils pourront regarder le show du Super Bowl.