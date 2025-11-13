"Super Mario Galaxy" : la bande-annonce du nouveau film dévoilée

Le long métrage d'animation, réalisé en images de synthèse, sortira le 1er avril 2026. Chris Pratt, Ayna Taylor-Joy et Jack Black reprennent leurs rôles vocaux, rejoints cette fois par Brie Larson. Le film propose de nouvelles aventures dans un univers intergalactique, avec Mario et ses amis confrontés à des ennemis innatendus.

Le premier film avait rapporté plus de 1,3 milliard de dollars au box-office mondial, confirmant le succès des adaptations de jeux vidéo pour un public plus large. Nintendo célèbre également les 40 ans de Super Mario et prépare déjà un film en prises de vues réelles sur The Legend of Zelda, attendu en mai 2027.