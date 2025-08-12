Le 12e album de Taylor Swift sortira le 3 octobre

Les Swifties l’avaient vu venir. Leur idole, Taylor Swift vient d’annoncer la sortie prochaine de son futur album, The Life of a Showgirl. Le précédent, The Tortured Poets Department, sorti au printemps 2024 avait été vendu à plus de 1,4 millions d’exemplaires le jour de sa sortie !

L’artiste de 35 ans a dévoilé ce nouvel opus dans un teaser diffusé sur le podcast New Heights, animé par Travis Kelce —son compagnon. Elle y apparaît avec une mallette vert estampillée de ses initiales, marquant une esthétique aux accents orange et vert.

Un futur album très pop ?

Ce futur opus est déjà en précommande ; 12,99 dollars pour le CD, une cassette à 19,99 et un format vinyle à 29,99 dollars. Dans le podcast animé par son petit ami et sorti mercredi soir, Taylor Swift a expliqué que c'était un album qu'elle voulait '"faire depuis très longtemps. Chaque chanson est présente pour des tas de raisons. Si on en enlevait une, ou si on en ajoutait une, ce ne serait plus le même album ». Ce dernier comprendra douze titres, dont un en duo avec Sabrina Carpenter. Les deux femmes sont très proches, la première ayant invité la seconde à assurer des premières parties du Eras Tour.

A quels style et ambiance s’attendre pour ce prochain opus? Les Swifties ont peut-être la réponse. Taylor Swift a posté il y a quelques jours une playlist de 22 titres. Elle ne contient que des morceaux produits par Max Martin avec qui la chanteuse a travaillé sur Red, 1989 et Reputation. Les fans les plus avertis pensent que les deux ont collaboré sur le futur album, qui serait donc très pop.

A suivre donc…