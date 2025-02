Taylor Swift est l'artiste qui a vendu le plus d'albums en 2024.

Qui d’autre que Taylor Swift pouvait dominer ce classement ? L’artiste américaine de 35 ans, qui a terminé en décembre dernier sa tournée record The Eras Tour, est l’artiste qui a vendu le plus d’albums en 2024, dévoilé l’IFPI, la Fédération internationale de l’industrie phonographique. Son dernier double-opus, The Tortured Poets Department, sorti en avril 2024 et qui s'est écoulé à 5,6 millions d'exemplaires, arrive par ailleurs en tête dans toutes les sous-catégories, ventes physiques, numériques et vinyles.