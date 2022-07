Sur scène : Black M , Céphaz , La Petite Culotte , Lucenzo , Sara & Rania et Shy'm .

Rendez-vous dès 20h, parking des Quinconces (Place des Jacobins) avec sur scène : Christophe Willem , Jérémy Frerot , Juliette Armanet , La Petite Culotte , Lujipeka et Sara & Rania .

Outarville - Les Terres de Jim

Pour la première fois de son histoire, le Tour Vibration fera étape aux Terres de Jim à Outarville, à seulement 45 minutes d'Orléans !

Au programme : deux soirées événements vendredi 9 et samedi 10 septembre, avec pas moins de 13 artistes annoncés.

Vendredi dès 19h30 : rendez-vous pour une soirée 100% électro avec Aazar, Boris Way, Feder, Pascal Letoublon et Sound of Legend !

Samedi dès 19h30 : rendez-vous pour une soirée familiale avec Amir, Céphaz, La Petite Culotte, Mosimann, Ridsa, Sara & Rania et Shy'm !

Dimanche dès 14h : Vibration vous offre une occasion unique de vous produire devant plusieurs milliers de personnes lors du Tremplin Vibration ! En groupe ou en solo, envoyez-nous vos compositions originales ou reprises de chansons connues dès maintenant.

