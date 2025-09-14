Tour Vibration 2025 : plus de 3h de fête totale à Châteauroux

Comme chaque année, Châteauroux a répondu présent pour une nouvelle édition du Tour Vibration.

DJ Myst avant Alien Comme la semaine dernière à Sorigny, DJ Myst s'est chargé de chauffer le public de Châteauroux avec quelques-uns des titres les plus appréciés de ces derniers mois. Dès 20h30, ce sont "Melrose Place" de Keblack, "Charger" de Triangle des Bermudes, mais aussi "Pour que tu m'aimes encore" de Céline Dion qui résonnaient sur le parking du Boulodrome de Châteauroux. Alien a ensuite mis le feu dès son arrivée sur scène, avec ses morceaux "Chez moi", "Demain" et "Comme avant". L'énergie du membre de VSO a immédiatement permis au public castelroussin de rentrer dans cette soirée de la meilleure des manières.

Marguerite, les filles, les meufs ... et Pierre de Maere Marguerite est arrivée sur scène peu après 21h pour trois chansons. Sa voix douce et claire a évidemment chanté son morceau phare "les filles, les meufs". L'ex-élève de la Star Academy a aussi profité de sa présence à Châteauroux pour reprendre "Un jour je marierai un ange" de Pierre de Maere au piano.

L'alchimie de Jeck & Carla La connexion évidente entre Jeck & Carla a emporté le public qui les attendait avec impatience. Des solos de Jeck à leurs morceaux communs, les deux artistes ont enchanté les spectateurs présents avec "Parapluie", "À qui le tour" ou encore "M'envoler".

Zaz : de l'amour, de la joie et de la bonne humeur Présente sur la scène du Tour Vibration pour la première fois depuis la création de l'événement, Zaz a illuminé la soirée avec un mélange d'anciens et de nouveaux morceaux. Sa voix et son énergie communicative ont fait vibrer Châteauroux aux rythmes de son classique "Je veux", mais aussi de "Je pardonne", interprété à la guitare. Un morceau présent sur le nouvel album "Sains et saufs" de Zaz à paraître vendredi prochain.

Naza et Soprano font sauter Châteauroux Un an après le passage de son ami Keblack sur cette même scène du Tour Vibration à Châteauroux, Naza a découvert un public castelroussin motivé comme jamais. Pendant plus d'une trentaine de minutes, Naza a enchainé ses plus gros morceaux de ces dernières années : "Joli bébé", "Loin de moi" et "Business" entre autres. Une ambiance incroyable du début à la fin. Il était difficile de succéder à Naza, mais rien n'est trop compliqué pour Soprano ! Inutile de présenter le chanteur marseillais, artiste majeur depuis 20 ans maintenant, et qui continue de faire chanter et danser toute la France. Alors qu'il remplit chaque année les plus grands stades français, Soprano a choisi Châteauroux pour diffuser sa joie et le soleil du sud sur le Tour Vibration.