Tour Vibration 2025 : 50 000 personnes au Mans pour une soirée incroyable

Le Tour Vibration a enflammé Le Mans ce samedi sur le parking des Quinconces. Une soirée exceptionnelle, qui restera sans doute l’un des plus grands événements musicaux gratuits jamais accueillis au Mans.

Helena et Superbus donnent le ton ! Helena est montée sur scène avec un énorme sourire, après un warm up exceptionnel de DJ Myst. Elle a livré une prestation toute en sensibilité avec "Mélatonine", "Summer body", "Tout a changé" et "Mauvais Garçon". Sa voix lumineuse et ses mélodies pop ont conquis les spectateurs. Superbus a assuré le côté pop et rock de la soirée avec ses tubes emblématiques. Le public a repris en chœur "Butterfly" et "Lola", découvrant également le plus récent "OK KO". Jennifer Ayache, toujours charismatique, a mené le groupe avec une intensité communicative.

Aya Nakmura, la sensation de la soirée Alors que beaucoup attendaient la montée sur scène d'Aya Nakamura en fin de soirée, Aya est arrivée sur la scène du Mans peu après 21h30 ! Sa présence scénique et son assurance ont fait de sa prestation un moment extrêmement fort. Pendant un peu moins d'une quinzaine de minutes, Aya Nakamura a balayé ses 10 ans de carrière en trois morceaux : "Comportement" qui l'a révélée, son plus gros hit à ce jour "Djadja", avant de finir avec son dernier single "Baddies". Un moment unique pour le public venu au Mans.

Le Mans accueille Marine et Pierre Garnier Sur la scène du Tour Vibration, Marine a apporté une parenthèse d’émotion brute avec sa voix douce et sincère. Ses titres "Cœur maladroit" et "Restes d’averses" ont touché le public, avant qu’elle ne termine sur "Ma faute" dans une atmosphère chargée d’émotion. Des ballades de la gagnante de la Star Academy qui ont offert un nouveau souffle de fraîcheur dans la soirée. Pierre Garnier a séduit le public du Mans avec ses chansons "Ceux qu’on était", "Chaque seconde", "Nous on sait" et "L'horizon". Vainqueur de la Star Academy il y a moins de deux ans, Pierre Garnier a montré qu'il a déjà tout d'un grand.