Tour Vibration 2025 : une soirée mémorable à Romorantin

Alors que la pluie s'est arrêté peu après 19h ce samedi soir, rien n'aurait pu entamer la joie des spectateurs, ni la générosité des artistes qui se sont succédés sur scène. Entre refrains fédérateurs, émotions partagées et rythmes dansants, ce nouveau passage du Tour Vibration à Romorantin a tenu toutes ses promesses.

DJ Myst et Laura Ferré ouvrent la voie C’est DJ Myst, le DJ officiel de Naza, Niska ou encore Keblack, qui a lancé les festivités avec un warm-up explosif de 30 minutes. Derrière ses platines, Myst a chauffé le public en mêlant hits urbains et les classiques festifs. De quoi préparer idéalement l’arrivée des autres artistes présents sur scène, dans une ambiance déjà électrique. Laura Ferré a ensuite séduit avec sa fraîcheur et sa sensibilité. Elle a ému avec "Guérir de toi" avant de régaler le public avec sa reprise de "La Maritza". Puis avec "Poupée Soldat", Laura Ferré a montré une facette plus combative et affirmée, captant forcément l’attention du public.

La puissance communicative de Santa Santa et son piano blanc ont enchanté le public avec puissance et authenticité, en interprétant "Chanter le monde" et "Popcorn Salé" en duo avec une jeune femme du public. Sa voix unique a résonné avec intensité lorsque le public l’a accompagnée sur "Dis-moi oui". Santa a ensuite conclu avec "Recommence-moi", un moment d’émotion suspendu sur le Tour Vibration.

Magic System, l'ambiance à l'africaine Reconnus comme les ambianceurs n°1 depuis le début des années 2000, les Magic System ont envoyé toutes leurs bonnes ondes à Romorantin. Pendant 15 minutes, le groupe d'Abidjan a déroulé ses nombreux hits : "1er Gaou", "Magic In The Air" ou encore son nouveau morceau "Vida Loca", pour le plus grand plaisir des petits et grands.

Jérémy Frerot, Amir et le bonheur du public Sur scène, Jérémy Frerot a pris le soin d'apporter toute la douceur du bassin d'Arcachon à Romorantin. Accompagné uniquement par sa guitare, Jérémy Frérot a su mêler douceur et rythmes entraînants, séduisant le public. Amir a enchaîné avec sa bonne humeur communicative, faisant chanter toute la foule sur "Complémentaire", "Nous", "La Fête" et "J'ai cherché". Touché par l'accueil de Romorantin, Amir a donné un quart d'heure de grandes émotions. Un superbe moment de partage.