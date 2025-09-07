Tour Vibration 2025 : une soirée parfaite à Sorigny

Ce samedi 6 septembre marquait le grand retour du Tour Vibration. Première étape : Sorigny en Indre-et-Loire devant 27 000 personnes.

Accompagné par une météo idéale, le Tour Vibration a lancé sa 9ème édition ce samedi soir à Sorigny de la meilleure des manières. Dès 20h30, DJ Myst, le DJ officiel du Tour Vibration 2025 (mais aussi de Niska, Naza ou encore Keblack) à lancé la soirée avec les plus gros hits de ces derniers mois. Nouveauté : le public a pu participer et choisir en direct certains morceaux diffusés lors de ce warm up. Une pensée pour Manon qui a voulu écouter "Va dire à ton ex" de Dadju. Le public n'a pu que valider ce choix. Autre moment marquant de ce warm-up, la présence de l'un des nouveaux venus de la scène urbaine française : Kulturr.

Julien Lieb, Linh et Broken Back entrent en scène Le public de Sorigny attendait avec impatience l'arrivée de Julien Lieb. Le finaliste de la Star Academy 2023, énorme sourire aux lèvres, n'a pas déçu avec ses titres "Autrement", "Le jeu" et "BPM". Bonne nouvelle : son premier album "Naufragé" sera disponible ce 26 septembre ! Étoile montante de la scène pop française, Linh a régalé le public avec toute l'émotion qui la caractérise. "Je pense à vous" a évidemment été repris en choeur par les 27 000 personnes présentes sur l'aérodrome de Tours - Sorigny. De retour sur la scène du Tour Vibration, Broken Back également conquis le public.

Boulevard des Airs, presque rien n'a changé ! Depuis plus de 10 ans, Boulevard des Airs nous fait chanter avec des morceaux aux sonorités entrainantes tels que "Emmène-moi" ou "Bruxelles". Alors que le membre fondateur Sylvain Duthu a quitté le groupe, c'est désormais un nouveau Boulevard des Airs qui est revenu récemment avec de nouveaux morceaux. C'était l'occasion d'en découvrir certains sur la scène de Sorigny.

Keen'V et Ridsa, les incontournables du Tour Vibration Quand on pense Tour Vibration, il est impossible de ne pas penser à Keen'V et Ridsa. Les deux artistes ont répondu présent à presque toutes les éditions depuis le lancement du Tour en 2015. Le public de Sorigny a repris en choeur les plus grands succès des deux artistes tels que "Tahiti", "Rien qu'une fois", "Là c'est die" et l'un des hit de l'été : "Me Enamore".