Tour Vibration : Aya Nakamura rejoint l'affiche du Mans

Aya Nakamura a choisi Vibration et Le Mans pour une soirée exceptionnelle le 27 septembre prochain.

Alors qu'elle enchaîne les succès musicaux depuis plusieurs années, Aya Nakamura est désormais l'une des artistes françaises les plus en vue dans le monde.

Aya rejoint Vitaa, Pierre Garnier, Keblack, Superbus, Helena, Marine sur la scène du Mans.

Le warm up de l'événement sera évidemment assuré par DJ Myst dès 20h30, alors que la fin de soirée sera entre les mains de Trinix !

Pour rappel, vous pouvez réserver vos accès VIP pour cette date exceptionnelle ici.