Traverser le monde en train, un nouveau type de vacances en vogue

Dans un monde en transition, les vacances et voyages évoluent vers des activités lentes et décarbonées. Dans cette dynamique, de plus en plus de personnes choisissent le train pour se déplacer pendant leurs congés, parfois même pour se rendre à l’autre bout du monde.

À l’heure où les vacances de la Toussaint se terminent, 26 % des Français ont déjà profité de leur destination de voyage, pour tromper la monotonie de la pluie. Si certains confortent leurs habitudes annuelles, d’autres font le choix d’adopter un style de vacances encore peu commun. Ce concept, c’est celui du voyage en train à l’international. Une alternative à la voiture ou à l’avion encore peu utilisée, qui permet de vivre différemment ses vacances. « Les gens ne trouvent plus ça super de prendre l'avion. Il y a donc un engouement pour le train, qui n’est plus ringard et devient une option pour les loisirs. », explique Laure Jacquet directrice de l’agence de voyages Discovery train. Chaque année, de plus en plus de Français s’y essaient comme Anissa Maille, influenceuse, qui s’est rendue en Malaisie et au Laos ou Marie Solvignon, journaliste et DJ, qui s’est rendue au Japon. Des expériences uniques dont elles nous livrent les secrets. Un voyage…différent Le train rebat les cartes de la temporalité du voyage. Les multiples heures passées dans un wagon peuvent paraître fastidieuses, mais sont en réalité un espace de relaxation rare, dans des sociétés ou tout va trop vite. Repos, jeux, lecture, discussions, contemplations des paysages, le train permet une panoplie d’activités habituellement freinée par la conduite ou les règles de sécurité… Un aspect souligné par Anissa, « j’aime avant tout le confort, l’espace, la possibilité de travailler, d’écrire, de photographier et de se perdre dans ses pensées. C’est une bulle de temps suspendu où l’on a aucun autre choix que de vivre l’instant présent ! » Autre aspect particulier, la sociabilité avec des inconnus fait partie du voyage. Contrairement aux moyens de transports traditionnels, « le train est un lieu de vie à part entière. On y mange, dort, rit et partage beaucoup de choses ! Sur les lignes russes ou kazakhes, par exemple, les gens partagent de la nourriture et des histoires. Il y a une vraie notion de communauté et de simplicité. », décrit Anissa.

Au gré des envies Ces voyages, sont aussi l’occasion de profiter (plus ou moins rapidement) des pays traversés. En parcourant une contrée en train, on découvre ses campagnes, sa nature, son système ferroviaire. Une véritable immersion, encore raisonnablement, épargnée par le tourisme de masse. « En train, le voyage ne commence pas à l’arrivée, il commence dès qu’on s’installe à bord, dès que les rails se mettent à vibrer. », développe Anissa, elle poursuit « On voit les paysages défiler, on sent la transition entre deux pays, deux cultures, deux langues… et on remarque des détails auxquels on ne prête jamais attention quand on voyage autrement ! » Si la majorité des voyages en train se cantonnent à l’Europe, aujourd’hui la connexion des différents réseaux ferroviaires permet de se rendre dans des endroits presque inatteignables. C’est également l’occasion de s’essayer à divers moyens de transports comme le bateau ou le vélo, qui permettent la transition dans des endroits difficiles d’accès pour le train. « Le bateau est aussi un voyage doux, lent et contemplatif. C’est une expérience complémentaire au train. Quand on propose une partie bateau dans un itinéraire en train, les gens sont intéressés », ajoute Laure Jacquet. Voyage en solitaire, en couple, ou en famille, le train s’adapte aux attentes de chacun. Pour les plus aventuriers, il est possible d’organiser soit même son voyage, voir de le construire au jour le jour. Il existe également un marché florissant d’agences de voyages, qui s’ouvrent ou se spécialise au train et permettent d’assurer un voyage serein et efficace. C’est le cas de Discovery train dirigé par Laure Jacquet, « on est une agence très spécialisée, où nos conseillers ne font que ça, donc ils connaissent toutes les astuces, tous les pièges. On est une garantie. » Des progrès nécessaires Mais tous les pays n’ont pas tous le même rapport au train. Quand certains le voient comme incontournable et systémique d’autres peinent à le démocratiser. Une expérience vécue par Marie, « Tous les pays que j’ai pu traverser sont bien meilleurs que nous. En fonction des pays, les trains sont souvent plus à l’heure, plus propres, plus pratiques… La France devrait prendre exemple, aucun doute là-dessus ! » Le pays de la SNCF a récemment pris des décisions critiquées par les habitués de la discipline. Créé en 2024, le Pass rail permettait aux jeunes de voyager en illimité, en train, sur tout le territoire français pendant la période estivale. Il a été abandonné à l’été 2025, seulement un an après sa mise en place. Début octobre, la suppression des trains de nuit pour Berlin et Vienne avait, elle aussi, fait grand bruit. Pour nos deux voyageuses, cette culture du train se développe grâce à l’expérience vécue, « Au début, je voyais le train comme une sorte de défi écolo. », assume Anissa, « Maintenant, c’est devenu une philosophie de vie. J’ai trouvé une liberté que je n’aurais jamais imaginée et l’idée de reprendre l’avion est vraiment plus dure qu’avant. »