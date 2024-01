Tristan Duarte, 24 ans, est originaire de Saône-et-Loire. Le jeune intérimaire recherchait des castings avant de tomber sur l’annonce du concours de Mister France.

Vibration : revenons d’abord sur votre parcours depuis les sélections.

Tristan Duarte : j’ai d’abord remporté l’élection départementale, j’ai été surpris parce que je ne me voyais pas gagner, puis j'ai remis ça pour la finale régionale et pareil bien surpris de la victoire. Je suis extrêmement content de pouvoir représenter la Bourgogne. Je vais à la finale pour gagner et représenter fièrement ma région.

V : comment se déroulera la finale ?

TD : Ce n’est pas qu’un concours de beauté. On va être jugé aussi sur nos valeurs qui sont partagées avec le concours, ça comprend notamment l'altruisme, le respect des autres, etc. Des choses comme ça et aussi notre engagement personnel pour une cause. Donc en ce qui me concerne c'est la défense des animaux, donc combattre tout ce qui est maltraitance, les abandons, ces choses-là. Et puis donc du coup il y aura moi, ce qui me concerne, j'ai une petite préparation physique pour être prêt le jour J, comme on va défiler en boxers et en plusieurs tenues. Et puis aussi, il y aura après des tests de culture générale sur la semaine de préparation.

V : Est-ce qu'il y a moins de pression selon vous que pour Miss France, puisque c'est un peu plus intimiste comme concours ?

TD : Je pense que ça dépend de la personnalité de chacun. Je sais que je suis quelqu'un d'assez anxieux et j'aime me mettre la pression pour essayer de donner le meilleur de moi-même. Forcément c'est quelque chose qui me met un peu de pression mais de la bonne pression.

V : vous parlez de pression. Comment allez-vous la gérer sur scène ?

TD : Je me dis juste que c'est un moment à vivre qu'il faut profiter au maximum et essayer de profiter, de ne pas se laisser envahir par les émotions et de pouvoir ensuite donner le meilleur de soi.

V : Et si victoire il y an pensez-vous que ça vous aidera pour de futurs castings voire pour décrocher des rôles ?

TD : Oui ça pourrait. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut peut-être ouvrir des portes. Dans tous les cas, ça nous permet de vivre quelque chose de vraiment unique, que je n’oublierai pas. C’est fait quelque chose d'enrichissant donc je suis content de pouvoir participer et d'être déjà arrivé jusque-là.