Un patient de 76 ans retrouve l'ouïe grâce à une opération inédite

Une prouesse médicale inédite. Le CHU de Saint-Étienne vient de signer une avancée majeure dans le domaine de l’ORL : un homme de 76 ans, atteint d’une surdité profonde depuis des années, a pu retrouver l’ouïe grâce à une technique d’implant cochléaire jamais utilisée auparavant. L’intervention, réalisée en juin 2025, combine robotique chirurgicale et navigation scanner en temps réel, une première mondiale saluée par les équipes médicales.

Quand les appareils auditifs ne suffisent plus

Le patient, dont la perte auditive s’était aggravée au fil du temps, ne pouvait plus bénéficier d’un appareillage classique. Sa situation en faisait un candidat idéal pour tester cette nouvelle approche, développée avec la société française Collin. Cette technologie vise à rendre l’insertion des électrodes plus précise et plus sûre, en évitant d’endommager les structures fragiles de l’oreille interne.

Une intervention millimétrée, guidée par le scanner

Le 16 juin, le professeur Alexandre Karkas et son équipe ont procédé à trois heures d’intervention, dont une partie consacrée au positionnement du robot chirurgical. L’insertion des électrodes s’est ensuite déroulée automatiquement, à très faible vitesse — 0,1 mm par seconde — sous un contrôle visuel permanent assuré par un scanner peropératoire.

Cette méthode permet de stimuler directement le nerf auditif, véritable détour technologique pour pallier les défaillances de la cochlée.

Si des essais avaient déjà été menés dans d’autres CHU français, l’association d’un bras robotisé actif et d’un système de navigation en temps réel n’avait encore jamais été réalisée. Cette innovation est le résultat d’un long travail collaboratif entre ingénieurs et praticiens hospitaliers.

Des résultats encourageants pour les patients sévèrement atteints

Depuis cette première intervention, six autres patients ont été opérés à Saint-Étienne avec la même technique. Trois nouvelles implantations sont prévues avant la fin de l’année.

Le premier bénéficiaire poursuit aujourd’hui un programme de réglage et de rééducation orthophonique afin d’améliorer progressivement la compréhension des sons. Pour les équipes du CHU, cette avancée ouvre une voie prometteuse pour les personnes atteintes de surdité profonde qui n’ont plus d’autre solution.