Un sac à dos équipé de panneaux solaire pour aider les sans-abri à rester connectés
Publié : 19 novembre 2025 à 16h24 par Rubens Constantino
Un sac à dos ingénieux qui transforme le quotidien des personnes sans domicile fixe. Équipé d’un panneau solaire et pensé pour protéger leurs affaires, il permet de garder les téléphones chargés et d’accéder plus facilement aux services essentiels.
Zac Clark, fondateur du HomeMore Project, a conçu le Makeshift Traveler après avoir vécu dans le quartier du Tenderloin, en 2020, au début de la pandémie. Constatant que les sans-abri avaient des téléphones mais pas de moyen de les recharger, et que leurs affaires étaient souvent volées, il a imaginé un sac combinant autonomie énergétique et protection des biens.
Un sac pratique et complet
Lancé en octobre 2022, le sac intègre :
- Un panneau solaire de 4 W relié à une batterie de 10 000 mAh
- Un port USB pour recharger les appareils
- Une coque rigide imperméable et antivol
- Un coussin/oreiller intégré
- Des accessoires pratiques : tente, sac de couchage, lampe, radio, trousse de toilette, gourde, chaussettes, cadenas, etc.
De plus, le sac peut se recharger au soleil en 4 à 6 heures ou sur une prise murale dès que possible, offrant ainsi une autonomie précieuse aux utilisateurs.
Plus de 1 200 sacs ont déjà été distribués dans 25 villes californiennes, et l’objectif pour 2025 est de dépasser 2 000 exemplaires. Des partenariats sont en cours dans plusieurs autres États, pour toucher encore plus de personnes en situation de précarité.
Au-delà de la technologie, le Makeshift Traveler représente une réponse concrète et humaine à la fragilité des conditions de vie dans la rue. Zac Clark espère qu’il sera « le dernier sac à dos nécessaire » pour ceux qui l’utilisent, symbole d’un passage vers un peu plus de stabilité dans la difficulté.