Un sac à dos équipé de panneaux solaire pour aider les sans-abri à rester connectés

Zac Clark, fondateur du HomeMore Project, a conçu le Makeshift Traveler après avoir vécu dans le quartier du Tenderloin, en 2020, au début de la pandémie. Constatant que les sans-abri avaient des téléphones mais pas de moyen de les recharger, et que leurs affaires étaient souvent volées, il a imaginé un sac combinant autonomie énergétique et protection des biens.

Un sac pratique et complet

Lancé en octobre 2022, le sac intègre :

Un panneau solaire de 4 W relié à une batterie de 10 000 mAh

Un port USB pour recharger les appareils

Une coque rigide imperméable et antivol

Un coussin/oreiller intégré

Des accessoires pratiques : tente, sac de couchage, lampe, radio, trousse de toilette, gourde, chaussettes, cadenas, etc.

De plus, le sac peut se recharger au soleil en 4 à 6 heures ou sur une prise murale dès que possible, offrant ainsi une autonomie précieuse aux utilisateurs.