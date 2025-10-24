Une réédition de l'album de Marine annoncée !

Marine est de retour avec 7 nouvelles chansons ! La gagnante de la douzième saison de la Star Academy a annoncé ce mercredi 22 octobre une réédition de son premier album, Cœur maladroit, sorti en juin dernier. Prévus pour le 5 décembre prochain, plusieurs morceaux inédits figurent sur cette édition Deluxe, également disponible en vinyle : Escroc, Mes rollers, Trop tard, Toutes les musiques que j’aime, Les questions, À nouveau et Si j’essaie pas. Une réédition qui lui permettra de revenir, avec introspection, sur l’évolution de sa folle aventure artistique, depuis la sortie de son album il y a quatre mois.

Pour régaler ses fans, l’Arrageoise accompagne sa réédition de produits dérivés. On peut par exemple retrouver sur son site, un t-shirt, un carnet personnalisé ou un porte-clé en forme de pomme transpercé d’une flèche (symbole de cette réédition). Une manière pour ses fans de parcourir un peu pplus son univers, avant les NRJ Music Awards, le 31 octobre prochain. Celle qui était encore dentiste il y a quelques années est maintenant nommée pour la catégorie « Révélation féminine de l’année », aux côtés d’artistes comme Marguerite, Luiza ou Linh…

En parallèle, l’artiste de 25 ans débute sa tournée le 30 novembre. Marine passera notamment par le Palais des congrès de Tours le 13 décembre, le Forum du Mans le 1er février, et l’Amphitéa d’Angers le 14 février, pour célébrer tous les cœurs maladroits !