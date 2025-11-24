Une tartiflette de plus de 2 tonnes cuisinée pour soutenir les éleveurs locaux

Un record… pour la bonne cause. Samedi 15 novembre, l’Halle olympique d’Albertville s’est transformée en immense cuisine à ciel ouvert. Sous la bannière Tartifest, plus de 3 000 participants ont assisté à la réalisation d’une tartiflette gigantesque, répartie dans six poêles de deux mètres de diamètre. Au total : 1,5 tonne de pommes de terre, 300 kg de reblochon, 300 kg de lardons et 300 kg d’oignons. Résultat : une tartiflette de plus de 2 tonnes, que les organisateurs assurent être un nouveau « record mondial ». « C’était un défi fou, mais surtout un acte solidaire », explique François Nardino, cofondateur des Saltimbanques culinaires, à l’origine de l’événement.

Un geste solidaire pour les éleveurs frappés par la maladie

Au-delà du challenge culinaire, l’objectif était clair : venir en aide aux fermes décimées par la dermatose nodulaire contagieuse, une maladie virale qui touche les bovins. Les Jeunes agriculteurs (JA) de Savoie, impliqués dans l’organisation, ont annoncé que 60 % des bénéfices seraient reversés aux exploitants dont les troupeaux ont dû être abattus.

Depuis cinq mois, 2 700 bovins ont été euthanasiés en France, dont plus de 1 700 dans la zone Savoie–Haute-Savoie–Ain, épicentre de l’épizootie. Un choc économique et moral pour les éleveurs locaux.