Une troisième date de concert au Stade de France pour Aya Nakamura

Nouveau record pour Aya Nakamura ! Après que ses deux premières dates au Stade de France aient annoncé complet, l'équipe d'Aya Nakamura a dévoilé une troisième date. Dans la continuité des deux précédentes, soit le 31 mai 2026, elle permettra à l’artiste féminine francophone d’être la première à aligner trois dates sur trois jours.

Un premier pas pour se rapprocher du record de Mylène Farmer. Encore aujourd’hui, elle est la seule artiste féminine francophone à avoir fait cinq dates au Stade de France.

Non sans humour, elle a annoncé ce nouveau concert sur Instagram, avec la phrase devenue culte « Pas contents ? Triplé ». Une référence à une punchline célèbre de Kylian Mbappé prononcée dans un reportage de Canal+.

La vente générale des billets aura lieu ce vendredi 31 octobre, à partir de 12h. Comptez entre 40 et 155 euros la place.

Seule ombre au tableau, les préventes des précédents concerts ont éveillé la colère de certains fans. Ils ont découvert une obligation de précommande de son nouvel album, pour accéder aux tickets.

Ce dernier sera nommé "Destinée", et sortira le 21 novembre prochain. Elle était déjà revenue avec le titre "Désarmer", il y a trois semaines, après nous avoir fait danser tout l’été avec Joé Dwet Filé et leur titre "Baddies".