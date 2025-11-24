Vaccin HPV : déjà 1,4 million de vies sauvées dans les pays les plus vulnérables

Lancée en 2023 par Gavi, l’Alliance du Vaccin, une campagne mondiale visait à protéger 86 millions de filles d’ici fin 2025. Objectif atteint… avec plus d’un an d’avance grâce à une mobilisation sans précédent des pays à faible revenu, des professionnels de santé, des communautés et des ONG, 86 millions de jeunes filles sont désormais immunisées contre le virus responsable de la grande majorité des cancers du col de l’utérus.

Dans les pays à faible revenu, où l’accès au dépistage et aux traitements est limité, le cancer du col de l’utérus reste l’un des plus mortels : 90 % des 350 000 décès enregistrés en 2022 surviennent dans ces régions. Le vaccin HPV change radicalement la donne, il permet d’éviter en moyenne 17,4 décès pour 1 000 filles vaccinées et constitue aujourd’hui l’un des moyens les plus efficaces pour éliminer ce cancer à l’échelle mondiale.

Un vaccin accessible

Pendant des années, le prix du vaccin a empêché son déploiement dans les pays les plus pauvres. Grâce à la stratégie de Gavi, les fabricants proposent désormais des doses à 2,90 à 5,18 dollars, contre plus de 100 dollars dans les pays non subventionnés. Cette accessibilité a permis d’accélérer l’introduction du vaccin dans plus de 50 pays depuis 2014, et plus encore depuis la recommandation de l’OMS en 2022 autorisant un schéma en dose unique, deux fois plus simple à déployer. En plus de sauver des vies, la vaccination de masse a généré 2,3 milliards de dollars de retombées économiques entre 2014 et 2024 dans les pays soutenus par Gavi.

Avec une couverture vaccinale africaine désormais à 44 %, supérieure même à celle de l’Europe, le monde avance vers un objectif historique : faire disparaître le cancer du col de l’utérus en tant que menace de santé publique. Les prochains mois verront d'ailleurs l’introduction du vaccin dans sept nouveaux pays, rapprochant encore davantage ce rêve d’une réalité concrète.