Vieilles Charrues 2026 : une pluie de nouveaux artistes pour une édition déjà bouillante

La 34e édition des Vieilles Charrues s’annonce plus flamboyante que jamais. Les organisateurs viennent de dévoiler 12 noms supplémentaires pour le rendez-vous prévu du 16 au 19 juillet à Carhaix.

Parmi les têtes d’affiche, Aya Nakamura, aujourd’hui artiste francophone la plus écoutée au monde, fera son grand retour à Kerampuilh, le 18 juillet. Une troisième apparition qui s’annonce triomphale.

Aux côtés d’Aya, le festival accueillera également les New-Yorkais d’Interpol, maîtres du rock indé, ainsi que Vanessa Paradis, qui viendra illuminer la scène bretonne. Miossec, figure emblématique de Brest, remontera lui aussi sur la scène dominicale, dix ans après sa dernière participation hors édition Covid.

Le vendredi, Vald, Vladimir Cauchemar et Todiefor présenteront une création inédite, rejoints par Luiza.

Le samedi, Nico Moreno, Dub Inc et Houdi enflammeront la plaine.

Le dimanche, Rilès, Suzane et Maureen viendront compléter une programmation déjà foisonnante, que l’association décrit comme “audacieuse, généreuse et résolument fédératrice”.

Ce sont désormais 22 artistes qui sont confirmés - environ un quart de la programmation totale. Et l’engouement du public ne faiblit pas : la journée du jeudi est déjà complète, tout comme les pass 3 et 4 jours. Les dernières places risquent de partir très vite, en attendant l’ouverture de la bourse d’échange prévue fin juin sur le site officiel du festival des Vieilles Charrues.