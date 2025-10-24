Aya Nakamura : un concert au Stade de France et un nouvel album « Destinée » !

Une véritable onde de choc ! Voilà ce que crée sur les réseaux, l’annonce de la sortie du nouvel album d’Aya Nakamura. L’artiste féminine francophone la plus streamée en 2025, dévoile son cinquième album, Destinée, le 21 novembre. Dans une vidéo publiée ce vendredi sur son compte Instagram, la chanteuse se met en scène dans une pièce blanche avant de dévoiler son arrivée au Stade de France.

Après nous avoir fait danser tout l’été avec Joé Dwet Filé et leur titre "Baddies", elle était déjà revenue avec le titre "Désarmer", il y a deux semaines.

Si "Destinée" n’est pas encore sorti, Aya compte bien fêter ce nouvel album avec son public. Elle a donc annoncé, dans la même vidéo, sa première date au Stade de France, le 29 mai 2026. Après ses performances aux Jeux Olympiques ou devant 50 000 personnes au Mans, lors du Tour Vibration 2025, la reine de la scène francophone n’a plus rien à prouver. Avec cette date mythique, elle concrétisera son ascension fulgurante depuis 2017. Les préventes débuteront mardi 28 octobre à 10h.