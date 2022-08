Dadju, Soprano, Bob Sinclar ... De nouveaux artistes s’ajoutent au Tour Vibration !

Le Tour Vibration passera également par Le Mans avec là encore de nouvelles têtes. En plus de Christophe Willem, Juliette Armanet, Lujipeka, Jérémy Frerot, La Petite Culotte et Sara & Rania, Soprano et Izïa seront aussi présents !

OUTARVILLE – LES TERRES DE JIM, LES 9 ET 10 SEPTEMBRE

Casting exceptionnel aussi à Outarville, où le Tour Vibration fera étapes aux Terres de Jim.

Le vendredi 9 septembre, Bob Sinclar s’ajoute à la liste et viendra enflammer la scène. Feder, Sound of Legend, Boris Way, Aazar et Pascal Letoublon seront aussi présents dans cette programmation électro.

Le samedi 10, Suzane rejoindra une scène déjà bien fournie : La Petite Culotte, Sara & Rania, Cephaz, Shy’m, Adé, Amir, Mosimann et Ridsa.

Plus d'informations sur l'évènement ici.