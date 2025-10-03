GP explorer : la course au spectacle

Le contact est mis, le réservoir rempli, la course peut commencer. Ce vendredi 3 octobre, 20 heures, marque le début de la troisième et dernière édition du Grand Prix Explorer. Organisé par le youtubeur, influenceur, streamer et entrepreneur Squeezie, ce projet réuni 24 pilotes amateurs sur le mythique circuit Bugatti du Mans. Le but est simple, gagner une course de monoplaces Formule 4, pour faire triompher son écurie et évidemment divertir le public. Afin de mener au mieux cette mission, l’événement sera diffusé en direct sur les chaines Twitch de Squeezie, Ibai et HasanAbi, mais également pour la première fois à la télévision sur France 2 et France 4 (seulement dimanche).

Sur la grille de départ, seront alignées plusieurs personnalités d’Internet les plus en vogue. On y retrouve par exemple Anyme, Mastu ou encore Lea Elui, mais également des streameurs internationaux, comme Ander, Karchez ou Ludwig, petite nouveauté de cette édition. Si pour ces derniers l’expérience sera une grande première, d’autres se sont déjà essayés à l’exercice, comme Gotaga, Maghla ou Maxime Biaggi... Chaque coureur.euse fait partie d’un binôme qui représentera une écurie sponsorisée par une marque. Comme pour une compétition sportive classique, l’organisation a voulu permettre aux spectateurs de supporter leurs équipes. Pour cela, chaque écurie a créé un maillot spécifique disponible sur le site de l’événement.

Show must go on

Pour conclure en beauté son projet débuté en 2022, Squeezie met la gomme. Au-delà de la course, qui devrait durer une quarantaine de minutes, un show titanesque est prévu. Pendant trois jours, le Mans sera en ébullition pour accueillir les 200 000 personnes attendues. La ville poursuit avec brio sa politique de divertissement, comme en témoignent les 50 000 personnes réunies le weekend dernier, pour la dernière date du Tour Vibration.

Au programme de ce GP élargi : des animations, des surprises sur la piste, de la course automobile, mais surtout des concerts à foison. Jusqu’au dimanche, une dizaine d’artistes les plus en vogue du moment, comme Théodora, Vald ou Vladimir Cauchemar sont attendus. Un lien étroit avec le monde de la musique qui se poursuit jusque sur la piste, car les rappeurs SCH, Houdi et PLK endossent également le casque de pilote.

Avec sa course, Squeezie aura écrit une page importante de l’Internet français. En 2023, l’événement avait établi un record d'audience sur Twitch en France, réunissant plus d’1,3 million de spectateurs en ligne en simultané. Alors un nouveau record sera-t-il battu ? Qui succédera aux deux précédents vainqueurs Depielo et Sylvain ? Pour le savoir, rendez-vous au Mans ou sur Twitch ce week-end pour profiter de cette ultime édition. (Psssiiit, il reste encore des places pour le vendredi !)