Grâce à un t-shirt, Taylor Swift récolte deux millions de dollars pour protéger les loutres !

C’est ce qui s’appelle un effet papillon ! Grâce à sa notoriété, la chanteuse américaine Taylor Swift a permis de récolter plus de 2 millions de dollars pour le programme de conservation des loutres de mer (Enhydra lutris), de l’aquarium de la baie de Monterrey. Une action menée sans dire un seul mot ni message écrit, mais en portant simplement un… t-shirt.

Mais pas n’importe quel t-shirt. Ce dernier date des années 1990 et était vendu par l’aquarium. Sur l’avant du vêtement, on peut y voir deux loutres de mer, une espèce classée « en danger » sur la liste de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). S’il s’est autant fait remarquer, c’est que la superstar aux 100 millions d’albums vendus, l’a porté lors de la soirée de lancement de son dernier album The life of a showgirl. Suite à cette forte exposition, de nombreux fans ont souhaité se le procurer, alors qu’il n’était plus en vente depuis plusieurs décennies.

Une aubaine pour l’aquarium qui a fait rééditer le t-shirt espérant y trouver des fonds. Comme à chaque fois, la réputation de Taylor Swift dépasse l’entendement. Les ventes ont atteint l’objectif d’1,3 million de dollars en moins de huit heures et continuent de grimper, avec des pics à 100.000 dollars toutes les 15 minutes. Un gros coup de pouce pour le programme de conservation qui lutte pour la survie de cette espèce.