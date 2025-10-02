Taylor Swift sort un nouvel album en mode année 20 !

C’est une nouvelle page qui s’ouvre pour Taylor Swift, qui continue d’écrire sa légende. La superstar américaine revient avec un douzième album studio, sobrement appelé The Life of a Showgirl. Ce nouveau projet en douze titres semble être construit autour d’une narration entre la fiction et la réalité. Un album très attendu par « Les Swifties », les fans de la chanteuse, seulement un an et demi après son désormais classique THE TORTURED POETS DEPARTEMENT. Ce dernier avait rencontré un succès commercial retentissant et occupé la première place des classements dans une vingtaine de pays. Pour autant, Taylor Swift n’avait remporté aucune récompense majeure pour cet album (ni American Music Awards, ni Grammy).

Nourrie par une soif de revanche, celle qui a tout de même remporté 12 Grammys dans sa carrière, revient avec une esthétique étonnante. Habitué à la sobriété, au noir et blanc et aux couleurs ternes, Taylor Swift propose cette fois un univers coloré et spectaculaire. Grandement inspirée du cabaret des années 1920, cette nouvelle direction artistique semble annoncer un thème plus joyeux et exubérant, comme en témoigne le titre de l’album The Life of a Showgirl. Sur les différentes versions de la pochette, Taylor apparaît dans plusieurs tenues de danse pailletée, très loin des simples manteaux, pulls, et robes qu’elle portait sur ses anciennes pochettes.

L'artiste aux milles facettes

La popstar, qui compte maintenant 20 ans de carrière, se veut plus subversive comme en témoignent également certains titres de sa nouvelle track list (Cancelled!, Wi$h li$t, Ruin the Friendship,…). Pour l’occasion, elle a même invité Sabrina Carpenter, autre star du moment, qui manie l’ironie de la sensualité avec précision. À 35 ans, cette nouvelle direction éloigne un peu plus, l’originaire de Pennsylvanie, de ses débuts dans la country.

Au-delà du côté artistique, Taylor Swift ne perd pas le nord. Sur son site, de nombreux objets de merchandising inédits, à l’effigie de son nouvel album, sont déjà en vente. On y retrouve évidemment des cd (déclinés en quatre versions différentes), des vinyles (ceux-ci en deux versions), des cassettes, des vêtements, des posters,… Avec sa casquette d’entrepreneuse, elle accompagne ses produits d’une campagne de communication calibrée pour les réseaux sociaux. Si vous n’êtes pas une « Swiftie » convaincue, pas besoin de vous rendre au cinéma pour visionner son nouveau clip, rendez-vous seulement à minuit en streaming pour écouter The Life of a Showgirl.