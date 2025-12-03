Les Déferlantes 2026 : Aya Nakamura et Gims en vedettes d’une édition déjà attendue

Véritable icône de la pop urbaine, Aya Nakamura s’impose une nouvelle fois comme l’un des temps forts incontournables de l’été. Après avoir marqué l’histoire avec ses concerts spectaculaires au Stade de France, l’artiste viendra enflammer la scène des Déferlantes avec ses titres devenus emblématiques, mais aussi avec les morceaux de son tout nouvel album Destinée. Une performance événement, très attendue par ses millions de fans.

Autre géant de cette première annonce : Gims. L’artiste, actuellement en pleine tournée d’envergure, promet un show survolté, porté par une impressionnante collection de tubes qui ont traversé les générations. Sa venue confirme la dimension populaire et fédératrice du festival, qui s’annonce déjà comme l’un des grands rendez-vous musicaux de l’été 2026.

Autour de ces deux superstars, quelques autres noms viennent compléter cette première vague, mais l’attention est clairement tournée vers ce duo de poids lourds, prêt à faire vibrer des dizaines de milliers de spectateurs.

La billetterie des pass 3 jours ouvrira très prochainement.