Nos idées sorties pour le week-end du 5 au 7 septembre

L’évènement de ce week-end c’est bien évidemment le coup d’envoi du Tour Vibration ! L’édition 2025 débute ce samedi, à Sorigny, avec sur scène : Boulevard des Airs, Broken Back, Carbonne, Franglish, Julien Lieb, Keen’V, Linh et Ridsa. Pour rappel, l’évènement est 100% gratuit. Plus d’infos sur vibration.fr.

Et on reste à Sorigny dimanche, avec un grand meeting aérien à découvrir à l’aérodrome. Au programme : démonstrations aériennes, expositions au sol, ou encore rencontres avec les équipages, de 9h à 19h.

Un autre évènement majeur de la région centre est programmé ce samedi : les nuits de Sologne ! Le spectacle pyrotechnique est programmé dans le Parc Équestre Fédéral de la Fédération Française d’Équitation situé à Lamotte-Beuvron. Et il s’agira de la 20ème et dernière édition. Le spectacle est placé cette année sous le thème « les années folles ».

Dans le Loiret, le week-end est marqué par l’évènement Saint-Cyr-en-fête. Rendez-vous cette année encore dans le parc du château de la Motte, pour une soirée concert – du Tribute Coldplay – et un grand vide grenier dimanche.

Le Championnat du Monde MotulFIM Superbike revient sur le Circuit de Nevers Magny-Cours à compter de ce vendredi et jusqu’à dimanche. Show en piste, et animations sont au programme. Et c’est gratuit pour les moins de 10 ans.

Rendez-vous aux 3 jours de la Ferté Bernard où 200 acteurs du terroir vous ferons découvrir les richesses de la Sarthe. L’occasion également de mettre en avant les agriculteurs lors d’un comice agricole tout en célébrant la fête de la bière, avant de terminer sur un feu d’artifice !

Des illuminations également en Saône et Loire. Samedi soir à 20 heures, le Château de Digoine accueille sa soirée aux flambeaux. Une visite nocturne à la lueur de bougies, pour révéler la beauté de cet édifice du XVIIIe siècle.

Enfin direction le début du XXe siècle à Joigny. L’association icaunaise, les Vieilles Coquilles, organise le 10e anniversaire des « Bouchons de Joigny ». Dimanche matin, découvrez jusqu’à 500 véhicules vintage.